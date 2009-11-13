Сьогодні - останній день реєстрації кандидатів на пост Президента

Сьогодні, 13 листопада, спливає термін реєстрації кандидатів на пост Президента України, визначений Законом "Про вибори Президента України".

Згідно з календарним планом основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року, реєстрація кандидатів у президенти повинна завершитися не пізніше, ніж за 64 дні до дня виборів.

Після цього, у п’ятиденний строк після закінчення реєстрації кандидатів на пост Президента України, до 18 листопада 2009 року включно, перелік кандидатів, зареєстрованих Центральною виборчою комісією, повинен бути оприлюднений в газетах "Голос України" та "Урядовий кур’єр".

Станом на 12 листопада ЦВК офіційно зареєструвала 18 кандидатів у президенти: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Віктора ЯНУКОВИЧА, Віктора ЮЩЕНКА, Олега ТЯГНИБОКА, Юрія КОСТЕНКА, Юлію ТИМОШЕНКО, Олександра ПАБАТА, Михайла БРОДСЬКОГО, Василя ПРОТИВСІХ, Олександра МОРОЗА, Людмилу СУПРУН та Сергія РАТУШНЯКА.