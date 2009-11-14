Вінський: 170 сімей володіють 2/3 національного багатства України

Голова центрального оргкомітету народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що найнегативнішим результатом перебування при владі колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ є створення кланово-олігархічної моделі держави, яка і досі залишається в Україні.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Й.ВІНСЬКОГО.

«Найстрашніше, що створив КУЧМА, - це системну, глибоку, ешелоновану кланово-олігархічну модель», - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

За його словами, коли Л.КУЧМА прийшов до влади у 1991 році як прем’єр-міністр, 59% ВВП України розподілялося на зарплати і пенсії, тоді як в 2004 році - тільки 30%. Водночас у 1991 році чисті доходи державних підприємств становили 24% ВВП, а на момент відходу Л.КУЧМИ від влади доходи підприємств приватного на той час сектора становили 44%, додав Й.ВІНСЬКИЙ.

«170 сімей сьогодні володіють двома третинами національного багатства України - ось що створив КУЧМА», - підкреслив Й.ВІНСЬКИЙ.

На його думку, за 10 років перебування при владі Л.КУЧМА «створив цілу команду професіоналів з грабунку держави».

«Проблема демократичної команди, що вона побила між собою горшки, і в ній не виявилося лідера, який би зміг повести за собою. І ключова помилка ЮЩЕНКА полягала в тому, що в 2004 році у нього не вистачило сили зробити те, чого хотіли люди на Майдані, хотіло суспільство – радикальним чином зламати систему, аж до того, щоб піти на люстрацію кучмістів», - вважає Й.ВІНСЬКИЙ.

«Таке явище як кучмізм не закінчилося, воно продовжується в більш ганебній, підлій і підступній формі – в формі обману всього населення. Проблема і ЯНУКОВИЧА, і ТИМОШЕНКО полягає в тому, що вони нездатні змінити ту систему, яку створив КУЧМА, – вони хочуть її очолити», - додав лідер народно-патріотичного об’єднання «За демократію та справедливість».

За його словами, «невдачі демократичної влади і тих людей, які прийшли в 2004 році, не значать, що кучмізм треба виправдати».

«Те, що було при КУЧМІ, - це тупикова, абсолютно деструктивна модель розвитку України. І та система, яка була створена при КУЧМІ, має бути поборена. Тільки тоді в України буде перспектива»,- резюмував Й.ВІНСЬКИЙ.