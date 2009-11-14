Тимошенко в питаннях антикризової політики розійшлася з Європою та США?

У своїй антикризовій програмі уряд України пішов шляхом соціальної відповідальності. Про це заявила голова комітету Верховної Ради України Наталія КОРОЛЕВСЬКА журналістам у Северодонецьку.

«Наша антикризова політика в хімічній промисловості розійшлася в пріоритетах з відповідною політикою в Європі і США. Там в боротьбі з падінням попиту на зовнішніх ринках орієнтувалися на скорочення витрат. В результаті – масові звільнення і закриття підприємств. Для нас такий шлях неприйнятний. Ми пішли шляхом держпідтримки для зниження собівартості продукції. Сьогодні ми бачимо, що це було вірне рішення», - заявила вона.

За словами Н.Королевської, дії уряду з підтримки галузі враховували велике соціальне і економічне значення хімічної промисловості. «Майже рік тому ми звернулися з проханням до власників не скорочувати працівників, не зупиняти потужності. Ми розуміємо, що це не ринковий підхід, але на нашу думку, держава не повинна кидати народ наодинці з кризою. Уряд зробив соціально відповідальний крок», - підкреслила вона.