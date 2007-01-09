Томенко і Макеєв в УНІАН розкажуть про героїв, цінності та міфи сучасної України

Завтра, 10 січня, о 14.00 в агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція директора Інституту політики Миколи ТОМЕНКА і доктора соціології Сергія МАКЕЄВА на тему: “Герої, цінності та міфи сучасної України”.

Будуть презентовані результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного у грудні 2006 року на замовлення Інституту політики «Українським демократичним колом» спільно з компанією «Ukraine sociology service», у ході якого було опитано майже 5 тисяч респондентів. Зокрема, під час опитування з’ясовувалося ставлення громадян до історичних подій, політичних діячів та перспектив розвитку країни.