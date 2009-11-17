Тимошенко пишається здобутками українських студентів

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала молодих українців з Днем студента.

“Бажаю Вам щастя, успіхів і натхнення. Хочу, щоб збулися Ваші мрії та найзаповітніші бажання. Використайте у повному обсязі всі можливості, які надає Вам статус студента, і в навчанні, і в громадянському зростанні, і в змужнінні духу. I звичайно ж — у коханні. Бо тільки з любов’ю до життя, до людей долаються всі перешкоди, досягаються глибини мудрості та висоти знань, звершуються найшляхетніші вчинки і найкращі справи”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО у привітанні, обнародуваному на Урядовому порталі.

Прем’єр зауважила, що пишається вагомими інтелектуальними здобутками українських студентів, а також тим, що вони посідають перші місця на міжнародних олімпіадах у різних галузях науки, підносять авторитет вищої школи нашої країни та здобувають славу Україні.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО подякувала викладачам та наставникам студентів. Вона запевнила, що уряд і надалі робитиме все можливе для громадянського та фахового зростання молоді, нагадавши про створення Всеукраїнської студентської ради на правах постійно діючого консультативно-дорадчого органу при Кабінеті міністрів України.