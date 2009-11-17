Ющенко - студентам: женіть від себе брехню і фальш

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав студентів з їхнім святом.

“Звертаюся до вас як до найсвітлішої, найбільш творчої і амбітної частини нашого суспільства... Ви – не просто студенти. Ви – велика сила, і я б дуже хотів, щоб ви знали це, вірили і були свідомі цього. Бо саме ви – найактивніші з вас – несете країні нову думку, святу безкомпромісність і протест проти фальші і подвійних стандартів, які старші звикають брати за даність”, - зауважив Президент.

Він нагадав, що змінюється система навчання, з’явилося зовнішнє тестування, з 2010 року українська вища освіта буде інтегрована до простору Європейського Союзу.

“Це – важливі речі, вони практичні і по-практичному змінюють нас усіх. Але є дещо більше, можливо, важливіше. Це – почуття свободи, яку можна не помічати, але яка – і тільки вона – дає людині повагу до себе, яка кожному з вас дає до рук інструмент, щоб добитися успіху, реалізувати себе і свої ідеї, жити заможно і достойно. Будьте вільними людьми. Не йдіть на компроміси. Ваш вік дозволяє це. Женіть від себе брехню і фальш. Кажіть правду в очі. Будьте чесними перед собою, своєю родиною і власним народом. І вчіться. Аби мати знання, щоб навчити розуму усіх нас разом узятих, перемогти і вразити увесь світ”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він запевнив, що думає про багато справ, які стосуються студентського життя, які треба зробити і які будуть зроблені. Це, зокрема, створення широких та достатніх можливостей на додаткову освіту за кордоном; спрощення в отриманні віз, можливість взяти пільгові кредити на житло; встановлення розміру стипендій на рівні прожиткового мінімуму; проведення реформи студентського самоврядування тощо.

Текст вітання глави держави розміщений на його офіційному сайті.