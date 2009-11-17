БЮТ не проштовхнув питання про відставку Лавриновича

Верховна Рада відмовилася включити до порядку денного поточної сесії питання щодо відставки першого віце-спікера парламенту Олександра ЛАВРИНОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення даного питання до порядку денного проголосували лише 177 народних депутатів із 436, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, за ухвалення даного рішення проголосували лише фракція БЮТ - 148 депутатів - та частина фракції НУ-НС – 29 депутатів. Інші фракції не дали жодного голосу.

Як повідомляв УНІАН, питання про висловлення недовіри О.ЛАВРИНОВИЧУ було порушено 9 листопада 150 народними депутатами від фракції БЮТ.

За словами авторів ініціативи, приводом для цього став той факт, що на засіданні парламенту 6 листопада при голосуванні за законопроект щодо забезпечення виплати пенсій та соціальних допомог у підвищеному розмірі "ЛАВРИНОВИЧ всупереч нормам регламенту та ігноруючи вимоги народних депутатів, поставив на голосування прийняття документа в цілому. При цьому пропустивши друге читання...”.