Кириленко: посада міністра оборони не є кимось приватизована

Депутатська група «За Україну!» визначиться стосовно підтримки кандидатури на посаду міністра оборони після того, як Президент внесе відповідне подання. «Для нас питання призначення міністра оборони залишається відкритим», - сказав в інтерв’ю журналістам голова групи В’ячеслав Кириленко.

«Коли Президентом буде внесено кандидатуру на посаду міністра оборони, ми будемо на засіданні групи її обговорювати», - зазначив він.

Коментуючи інформацію про те, що Президент збирається внести подання на призначення міністром Юрія Єханурова, Кириленко зауважив, що не виключає можливості обговорення і інших кандидатур.

«Кандидатура на посаду міністра оборони мала бути внесена Президентом вже давно. Разом з тим, ця посада не є кимось приватизована”, - підкреслив В’ячеслав Кириленко.