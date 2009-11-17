Кириленко: посада міністра оборони не є кимось приватизована
Питання залишається відкритим
Депутатська група «За Україну!» визначиться стосовно підтримки кандидатури на посаду міністра оборони після того, як Президент внесе відповідне подання. «Для нас питання призначення міністра оборони залишається відкритим», - сказав в інтерв’ю журналістам голова групи В’ячеслав Кириленко.
«Коли Президентом буде внесено кандидатуру на посаду міністра оборони, ми будемо на засіданні групи її обговорювати», - зазначив він.
Коментуючи інформацію про те, що Президент збирається внести подання на призначення міністром Юрія Єханурова, Кириленко зауважив, що не виключає можливості обговорення і інших кандидатур.
«Кандидатура на посаду міністра оборони мала бути внесена Президентом вже давно. Разом з тим, ця посада не є кимось приватизована”, - підкреслив В’ячеслав Кириленко.