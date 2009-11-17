Тимошенко розповіла, доки буде купувати Таміфлю

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час робочої поїздки до Дніпропетровської області зустріла літак із черговою партією препарату „Таміфлю” у кількості 100 тисяч упаковок, яка прибула з Базеля (Швейцарія).

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, глава уряду заявила, що препарат з цієї партії буде доставлено до лікарень східних регіонів країни.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, незважаючи на те, що наразі епідемія грипу пішла на спад, Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує три хвилі епідемії.

“І ми надійно і впевнено готуємо до цього країну, саме тому продовжуємо закуповувати препарат „Таміфлю”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр повідомила, що партія ліків, яка сьогодні прибула до Дніпропетровська, як і попередні, закуплена за ціною 67 грн. за упаковку. Політик зазначила, що вже за тиждень в Україні буде створено незнижуваний запас цього препарату, який хворі зможуть безкоштовно отримувати у будь-якій лікарні країни.

„Наше завдання дуже просте: щоб ми були готові до будь-яких спалахів епідемії сезонного грипу, ГРВІ. І тому, незважаючи на те, що епідемія пішла на спад, і ми всі дуже щиро цьому радіємо, ми, все ж таки, незнижуваний запас готуємо у кожній лікарні... Ми будемо купувати „Таміфлю” до тих пір, поки повністю не забезпечимо лікарні незнижуваним запасом препарату”, - наголосила глава уряду.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд продовжує закуповувати та розподіляти між лікарнями медичне обладнання, необхідне для лікування хворих з ускладненнями від грипу, зокрема, апарати штучної вентиляції легенів, бронхоскопи, рентген-апарати, а також автомобілі швидкої допомоги та реанімобілі.

„Я думаю, що в Україні більше не буде проблем ні з ліками, ні з обладнанням”, - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Також прем’єр-міністр повідомила, що сьогодні відбудеться перше засідання очолюваної нею комісії з розслідування корупційних дій при закупівлі медичного обладнання та ліків у 2007-2009 роках. Вона нагадала, що така комісія була створена у зв’язку з масштабними зловживаннями у сфері закупівлі лікарських засобів та обладнання.

„У зв’язку з епідемією, я персонально почала вести переговори з виробниками ліків і медичного обладнання, і я зрозуміла, що абсолютно неадекватні ціни були в попередні періоди, а зараз, коли я укладаю контракти, веду переговори, ціни іноді і в п’ять разів нижчі, і в три рази нижчі, ніж у попередні роки. От я хочу все це вивести на чисту воду”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вночі 2 листопада до міжнародного аеропорту «Бориспіль» зі Швейцарії прибув літак Ан-12 з вантажем противірусного препарату «Таміфлю» в кількості 300 тис. упаковок.

2 листопада уряд заявив, що має намір в найближчі три тижні придбати ще 700 тис. упаковок препарату проти грипу «Таміфлю».

4 листопада в аеропорт Львова прибув літак з другою партією препарату «Таміфлю», купленого в Швейцарії за ціною 67 грн. за упаковку. Було доставлено 200 тис. упаковок препарату.