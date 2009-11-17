Рада завалила закон про всеукраїнський референдум

Верховна Рада України скасувала ухвалений цього року закон «Про всеукраїнський референдум».

Як передає кореспондент УНІАН, Президент застосував право вето до цього закону і повернув документ на розгляд парламенту зі своїми пропозиціями.

Водночас ВР не погодилась із пропозицією глави держави відхилити цей закон. Пропозицію Президента підтримали 38 із 429 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Також парламент не зміг подолати вето Президента на цей документ. За подолання вето проголосували 155 народних депутатів із 439, зареєстрованих у сесійній залі.

Оскільки ВР не змогла ухвалити жодного позитивного рішення, закон автоматично вважається скасованим.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня ВР 296-ма голосами ухвалила закон про всеукраїнський референдум.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути будь-які питання за винятком тих, з яких референдум не допускається згідно з Конституцією України.

Згідно із законом, всеукраїнський референдум за народною ініціативою - це спосіб прийняття громадянами рішення з будь-якого питання за винятком тих, що передбачені статтею 74 Конституції України (щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії).

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою проголошує Президент України.

8 липня глава держави Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до закону «Про всеукраїнський референдум», прийнятий Верховною Радою 5 червня.