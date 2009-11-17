Балога прогнозує нові конфігурації у Раді

Лідер партії “Єдиний Центр” Віктор БАЛОГА заявляє, що ідею висунення єдиного демократичного кандидата в Президенти поховали непомірні амбіції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

“На президентських виборах в Україні не буде заявлено єдиного кандидата від демократичних сил, оскільки непомірні амбіції і марнославство політиків із колись однієї команди взяли гору над інтересами країни”, – заявив В.БАЛОГА, який раніше пропонував претендентам на посаду Президента Віктору ЮЩЕНКУ, Анатолію ГРИЦЕНКУ, Юрію КОСТЕНКУ та Арсенію ЯЦЕНЮКУ об’єднати зусилля заради збереження демократичної перспективи України.

«Змушений із прикрістю констатувати, що ініціатива з об’єднання зусиль цієї четвірки закінчилася нічим. З дня оголошення цих пропозицій минуло три тижні - часу для втілення задуму було більше, ніж достатньо. Проте кандидати відмовлялися, хто як міг. Одному бракувало «відповідних» умов, хоча ніщо не заважало самому їх сформувати. Другий затявся будь-що самостійно провести всю кампанію до кінця. Третій настільки самозакохано впевнений у власній перемозі, що злегковажив продуктивною можливістю. Діючий глава держави, який мав би модерувати переговори, не зробив для цього ні кроку. Від нього навіть не надійшло жодного зрозумілого сигналу про бажання і готовність розпочати діалог», - заявив В.БАЛОГА.

На його думку, усі ці обставини наочно підтвердили, що насправді названі кандидати беруть участь у виборчій кампанії виключно з особистих міркувань, а не задля збереження демократичного розвитку України. Інакше, вважає лідер “Єдиного Центру”, вони знайшли б спосіб інтегрувати в єдине ціле свої особисті ресурси і можливості політичних та організаційних структур, на які вони спираються.

«Оскільки цього не сталося, то виборцям варто замислитися, чи дійсно ті, хто називають себе українцями і клянуться у відданості демократії, чесні перед собою та людьми. Остаточна відмова від висунення єдиного кандидата від демократичних сил означає, що приватне взяло гору над суспільним», - сказав В.БАЛОГА.

Лідер “Єдиного Центру” не виключає, що пошук механізмів запобігання ймовірному згортанню демократичних процесів після виборів Президента тепер переміститься в стіни Верховної Ради. Однією з ознак цього політик назвав оголошену зміну керівництва фракції «Наша Україна - Народна самооборона». Він прогнозує, що у парламенті можуть утворитися нові конфігурації, спроможні збалансувати суспільно-політичну ситуацію та не допустити монополізації влади якоюсь однією політичною силою.

«Гарантії збереження демократії в країні будуть формуватися з набору противаг, які консенсусом шукатимуть головні політичні гравці. Це дуже важливо у період переформатування влади, який триватиме два-три місяці після обрання нового Президента», - зазначив В.БАЛОГА.