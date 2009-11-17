Літак Ющенка не зміг вилетіти з Абу-Дабі

Літак Президента України Віктора ЮЩЕНКА через технічні несправності не зміг прибути в Дубаї з Абу-Дабі.

Як передає кореспондент УНІАН, українська делегація, яка зараз перебуває в Об’єднаних Арабських Еміратах, мала сьогодні повертатися в Київ з Дубаї. Однак літак, який вчора приземлився в Абу-Дабі, залишився в цьому місті.

Як пояснила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, під час тестування перед перельотом з Абу-Дабі в Дубаї не спрацював один прилад. Тому було прийнято рішення провести технічну перевірку літака Іл-62, після чого при повторному тестуванні всі системи працювали нормально. Але через те, що в Дубаї зараз відбувається авіашоу, літак вже не мав можливості приземлитися в аеропорту цього міста. Було прийнято рішення повернутися в Абу-Дабі і вже звідти летіти у Київ.