Янукович знову гострить зуб на Тимошенко

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що очолювана ним депутатська фракція сьогодні зареєструє у Верховній Раді постанову про відставку уряду у зв`язку з невиконанням закону про підвищення соціальних стандартів.

Про це В.ЯНУКОВИЧ сказав у Запорізькій області, де сьогодні перебуває з робочою поїздкою, повідомили УНІАН у прес-службі ПР.

«Я думаю, що вже сьогодні в парламенті піде переговорний процес між фракціями щодо притягнення до відповідальності Кабінету міністрів за невиконання закону України. Це питання, найімовірніше, буде порушене у Верховній Раді вже цього тижня», - зазначив політик.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що Партія регіонів вже сьогодні зареєструє у Верховній Раді постанову про відставку уряду у зв`язку з невиконанням ним закону про підвищення соціальних стандартів.