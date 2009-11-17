Ющенко вимагає скасувати карантин заради мітингу на Майдані?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає скасувати карантин заради проведення 22 листопада мітингу до річниці Помаранчевої революції. Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.

Зокрема, коментуючи ініціативу Президента з приводу негайного скасування в Україні карантину, запровадженого з метою захисту населення в умовах епідемії грипу, К.БОНДАРЕНКО заявив: “Якщо ще донедавна лунали голоси скептиків, які вважали запровадження карантину політичною акцією, то вимоги Президента негайно скасувати карантин носять подвійно політичний підтекст. Основна підстава заяви Президента, на мою думку, - це наближення п`ятої річниці Помаранчевої революції”. За даними експерта, 22 листопада прихильники В.ЮЩЕНКА хотіли би зібрати на Майдані мітинг на підтримку кандидата в президенти В.ЮЩЕНКА – під виглядом святкування річниці революції”.

За словами К.БОНДАРЕНКА, “для цього їм необхідно скасувати карантинні обмеження. Найпростіший спосіб – урочисто оголосити про те, що епідемію грипу подолали, спустити на місця циркуляри, згідно з якими за кілька днів медики мали би відрапортувати про відсутність смертей від грипу (зафіксовані смерті можна буде списати на рахунок інфарктів, інсультів, інших видів захворювань)”.

Таким чином, говорить політолог, “а) В.ЮЩЕНКО зможе скликати мітинг на свою підтримку і спробувати знову стати «героєм Майдану»; б) В.ЮЩЕНКО зможе проголосити себе рятівником нації від епідемії грипу; в) В.ЮЩЕНКО зможе не дати уряду мільярд, необхідний не лише для боротьби з епідемією, а й для технічного переобладнання вітчизняної системи охорони здоров`я».

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з епідемією грипу в Україні з 30 жовтня на три тижні уряд оголосив карантин.

12 листопада Президент України В.ЮЩЕНКО доручив керівництву областей розглянути питання щодо скасування карантинних заходів у своїх регіонах. В.ЮЩЕНКО зазначив, що зобов’язав Секретаріат Президента дати доручення керівникам обласних адміністрацій провести засідання в своїх областях, і в разі, якщо тенденції поширення грипу зменшуються, відновити життя регіону в повному обсязі.

За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні з початку епідемії грипу, гострих респіраторних захворювань та їх ускладнень (пневмонії тощо) станом на 16 листопада померло 315 людей. Загалом з початку епідемії – з 29 жовтня – було зареєстровано 1 млн. 400 тис. 999 осіб, які захворіли на ГРЗ та грип, за останню добу – 36 тис. 60 чоловік. З початку епідемії було госпіталізовано 78 тис. 326 осіб, за останню добу – 2 464 особи. Вже виписано – 48 тис. 155 осіб.