Луценко знайшов у відомстві Князевича зловживань на 32 мільйони
Ліки купляли за завищеними цінами
Міністерство внутрішніх справ України викрило ряд схем при закупівлях Міністерством охорони здоров’я України медичних препаратів за завищеними цінами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.
«Протягом 4 років після підписання меморандуму МОЗ закуповувались препарати одних і тих же виробників за цінами, значно вищими ніж пропозиції Фонду Клінтона для країн, що розвиваються… Ми вважаємо, що в цій ситуації держава понесла необгрунтованих збитків на суму понад 32 млн. грн., які б могла зекономити для закупівлі більшої кількості медпрепаратів і обладнання», - сказав він.
При цьому Ю.ЛУЦЕНКО навів кілька прикладів, коли медичні препарати закуповувались у іноземних виробників за значно вищими цінами, ніж аналогічні препарати коштують у вітчизняних виробників.
«В цьому господарстві (фармакології - УНІАН) давно пора наводити системний порядок… Оскільки це глибоко корумпована галузь», - зазначив міністр.
При цьому він висловив підтримку ініціативі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО створити міжвідомчу групу з розслідування процедур закупівель медичних препаратів і обладнання Міністерством охорони здоров’я.