Литвин пояснив, чому пішов у відпустку

Кандидат на посаду Президента України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН на час виборчої кампанії перебуватиме у відпусті, аби його не звинуватили у використанні адміністративного ресурсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам під час перебування у місті Харкові та відвідування підприємства “Турбоатом”.

В.ЛИТВИН зауважив, що поки він єдиний кандидат у Президенти, який відмовився використовувати адміністративний ресурс у власних передвиборчих цілях. Свій крок він пояснив тим, що “незаконно та аморально використовувати державні посади задля накручування власних рейтингів”. В.ЛИТВИН нагадав, що на період передвиборчої кампанії він взяв відпустку відповідно до «Закону про вибори Президента України» і днями підписав заяву на відпуску та відповідне розпорядження. «Відповідно до заяви я не вестиму засідань у прямому ефірі. Не даватиму жодних підстав для докорів, що я використовую парламентську трибуну, аби подати себе у вигідному світлі», - сказав В.ЛИТВИН.

Також у ході відвідування підприємства “Турбоатом” В.ЛИТВИН, вивчивши поточний стан справ на підприємстві, зазначив, що Україна має потужний науково-технологічний потенціал, який демонструє, зокрема, гордість національного машинобудування - «Турбоатом». За його словами, це – один із напрямків «кооперації з Росією у прагматичному руслі”. “Адже енергетичне машинобудування - один з найперспективніших напрямків міждержавного співробітництва України та Росії», - сказав він. Зустрічаючись з колективом підприємства, В.ЛИТВИН запевнив, що зробить все, “аби «Турбоатом» та інші державні підприємства залишилася у народній власності, тим більше, що люди про це просили».