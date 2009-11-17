У Нашій Україні вважають, що БЮТ має покаятися перед Єхануровим

Народний депутат, член політради «Нашої України» Андрій Парубій висловив припущення, що цього тижня парламент проголосує за призначення Єханурова на посаді міністра Збройних сил України.

Парубій сподівається, що відповідальність депутатів переважить над їхніми політичними амбіціями і цього тижня буде призначено міністра ЗСУ.

«Після того як ПР та БЮТ спільно проголосували за відставку Юрія Єханурова, ми були свідками того, як екс-міністр оборони на всіх рівнях судів довів, що всі висунуті проти нього звинувачення були просто піар-технологіями Тимошенко, - говорить Парубій. - За цей період ми побачили, що урядом була проведена планомірна робота по знищенню української армії, а відсутність міністра не давала змоги на рівні уряду відстоювати позицію армії».

Народний депутат вважає, що БЮТ повинен визнати свою хибну позицію, публічно вибачиться перед Єхануровим і підтримати його кандидатуру в парламенті.

«Всі політичні сили усвідомлюють, в якому стані перебувають Збройні сили України і як важливо для національної оборони, щоб в Україні з’явився міністр оборони», - підкреслив «нашоукраїнець».