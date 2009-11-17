США не думали про територію України як про рубіж ПРО

США не мають наміру використовувати територію України для розміщення елементів ПРО.

Про це сьогодні в ході он-лайн конференції на сайті Газети.ru заявив Посол США в РФ Джон БАЙЄРЛІ.

«Я можу однозначно сказати, що США не планують задіювати українські об`єкти в нашому недавно оголошеному поетапному адаптивному підході до створення ПРО в Європі. І ми не маємо наміру розміщувати будь-які елементи протиракетної оборони на території України. Так, крапка. Ми не обговорювали і не обговорюємо з Україною інтеграцію її об`єктів в нашу архітектуру протиракетної оборони», - сказав Дж.БАЙЄРЛІ.

За його словами, США зацікавлені у тому, щоб обговорювати з Росією можливість створення глобальної системи, до якої б входили елементи існуючої ПРО Росії, наприклад, в Армавірі.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня американське видання Defence News повідомило, що помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Олександр ВЕРШБОУ заявив, що “Україну додано до переліку країн, де можливо розміщення систем раннього попередження”. За даними видання, він також зазначив, що українські офіційні особи “висловили свій інтерес у такій участі”. Це все відбувається у рамках пошуку з боку адміністрації Президента США Барака ОБАМИ подальших шляхів реалізації проекту створення європейської системи протиракетної оборони після відмови розміщення її елементів на територіях Польщі і Чехії і враховуючи позицію Російської Федерації.

Зокрема, американська сторона виступає з ініціативою розмістити станції раннього протиракетного попередження на півдні Росії, в Україні і Азербайджані.

Українські радіолокаційні станції (РЛС) системи попередження про ракетний напад (СПРН) у Севастополі і Мукачевому є власністю України і дають можливість припиняти пуски ракет на відстані до 1,5 тис. км.

Державна дума РФ 25 січня 2008 року прийняла федеральний закон „Про денонсацію Угоди між Урядом Російської Федерації і Урядом України про засоби систем попередження про ракетний напад (СПРН) і контролю космічного простору (ККП) ”.

12 лютого цього року президент РФ Володимир ПУТІН підписав цей закон. 13 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав Указ “Про припинення дії Угоди про засоби систем попередження про ракетний напад і контролю космічного простору”, підписаної в Москві 6 липня 1992 року.