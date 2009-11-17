Порошенко: новий президент продовжить співпрацю з МВФ

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО переконаний, що співпраця України з Міжнародним валютним фондом має відбуватися і до, і після президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.ПОРОШЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в аеропорту «Бориспіль» після прильоту з Бельгії.

«Я переконаний, що як до президентських виборів ця робота має відновитися, так і після президентських виборів продовжитись. Кандидат, який переможе, обов’язково буде продовжувати співпрацю з МВФ», - сказав міністр.

За словами П.ПОРОШЕНКА, європейці також переконані, що Україна має співпрацювати з МВФ. Він повідомив, що в ході перебування в Бельгії він поінформував колег про те, що зараз продовжуються переговори, і висловив сподівання, що співпраця з МВФ буде відновлена ближчим часом.

«Готується лист, який має підписати прем’єр-міністр, міністр фінансів, окремого листа буде направлено від голови НБУ. За виконання певних умов я не виключаю, що участь в цьому візьме і Президент», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Україна з 2008 року отримала вже три транші допомоги МВФ на загальну суму в 12 млрд. дол. Після підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ закону про підвищення соціальних стандартів 30 жовтня директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ 7 листопада, що Фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які заплановано на січень 2010 року.

Разом з тим 9 листопада Представництво МВФ в Україні повідомило, що фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.