Тігіпко: борці з корупцією зіллються з корупціонерами

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО вважає, що ключовий крок у боротьбі з корупцією - ліквідація політичних квот на державні посади.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи, зокрема, заяву генерального інспектора департаменту юстиції США Глейна ФАЙНА про те, що Україні необхідно створити незалежне антикорупційне бюро, а також організувати внутрішні антикорупційні підрозділи при міністерствах і відомствах.

За словами С.ТІГІПКА, «незалежне антикорупційне бюро необхідне Україні, а от створення антикорупційних груп при відомствах – пряма дорога до зрощування контролерів із корупціонерами».

Як наголосив С.ТІГІПКО, незалежне антикорупційне бюро має бути деполітизованим, його діяльність повинна регламентуватися спеціальним законом, а фінансування потрібно здійснювати окремим рядком державного бюджету. “Політиків і на гарматний постріл не можна підпускати до оперативної діяльності такого бюро. І найскладнішим завданням під час створення антикорупційного бюро буде підбір кваліфікованих та чесних кадрів», - сказав він.

«Державна служба повинна бути очищена від найнебезпечнішого виду корупції - політичної, коли посади навіть на середньому рівні роздаються за партійними квотами, - упевнений політик. - Така практика створила клан недоторканих чиновників, які користуються політичним прикриттям, розраховуючись зі своїми покровителями власною політичною лояльністю”.