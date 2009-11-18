Кого підтримає Яценюк у другому турі?

Керівник Центру соціальних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО вважає Арсенія ЯЦЕНЮКА “зіркою, яка стухає”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції на тему «Політичне майбутнє Арсенія ЯЦЕНЮКА».

За словами політолога, “статистично яскраві зірки зі стрімким стартом дуже швидко стають карликами, а інколи навіть і чорними дірками”.

На думку В.ФЕСЕНКА, А.ЯЦЕНЮК є одиноким гравцем, який “занадто гнучкий в своїх ідеологічних та політичних позиціях”. “Можливо, ті люди, котрі з ним працюють, так впливають на нього”, припустив експерт. Він розкритикував політика за невизначеність та коливання між електоратом заходу та сходу України.

Учасники прес-конференції також називали причини падіння рейтингу А.ЯЦЕНЮКА. Так, на думку керівника Центру соціальних досліджень “Софія” Андрія ЄРМОЛАЄВА, “невідповідність реклами з образом” викликає недовіру в людей. Зміна політичних позицій та поглядів, “надмірна амбітність, що веде до сумбуру”, дивні кольорові гамми на біг-бордах, навіть калька на “Продуктивне село” показує непрофесійність лідера, відзначив експерт.

За словами А.ЄРМОЛАЄВА, особливо з пантелику людей збила його утопічна “Велика Європа”, адже, наголосив політолог, “політика - це є чистої води реалізм, а не будівництво повітряних замків”.

Політологи прогнозували також, кого А.ЯЦЕНЮК підтримає і з ким домовиться на другому етапі виборів. Зокрема, експерти називали Юлію ТИМОШЕНКО та Віктора ЯНУКОВИЧА, схиляючись, скоріше, до останнього. В.ФЕСЕНКО при цьому знову наголосив, що для А.ЯЦЕНЮКА “важливо бути самостійним гравцем, а не жити в команді”.

Політологи вважають, що подальша кар’єра А.ЯЦЕНЮКА залежить від результатів виборів. Зокрема, за словами учасників прес-конференції, на даний момент А.ЯЦЕНЮК готується до парламентських виборів, і чим раніше вони відбудуться, тим краще буде для нього, адже його рейтинг може ще більше знизитись.