На вибори приїдуть близько 700 спостерігачів з ЄС

За президентськими виборами в Україні спостерігатимуть близько 700 спостерігачів з країн Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в аеропорту «Бориспіль» після прильоту з Бельгії міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.

“Близько 600 спостерігачів направить ОБСЄ, а загальна кількість спостерігачів, які будуть представляти країни ЄС, близько 700 осіб”, - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО також зазначив, що багато організацій направлять своїх спостерігачів до України. Міністр наголосив, що ні в кого не виникає стурбованості щодо проведення президентських виборів в Україні. За його словами, група спостерігачів, яке повернулася з України, відзначила відкритість і прозорість процесу реєстрації кандидатів, відкритість доступу кандидатів до ЗМІ.

”Можна констатувати, що вибори в Україні привертають велику увагу світової спільноти. Я переконаний, що Україна чесно пройде цей іспит”, - сказав П.ПОРОШЕНКО.