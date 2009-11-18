Президента Польщі госпіталізували: чи то застуда, чи то грип

Президент Польщі Лех Качиньський госпіталізований з застудою. Про це передає ІТАР-ТАРС з посиланням на представника президентської канцелярії Павла Випиха.

Як стало відомо, Качиньського поклали в лікарню після того, як він звернувся до лікарів і пройшов обстеження у зв`язку з ознаками застуди.

Польський президент, імовірно, захворів після того, як 11 листопада був на святкуванні Дня незалежності у Варшаві в сильний дощ без парасольки, відзначив прес-секретар. Поки не повідомляється, чи йде мова про звичайну застуду чи про грип.

За даними польського Міністерства охорони здоров`я, з 1 вересня по 15 листопада цього року в Польщі діагноз грип був поставлений 197 тисячам 250 хворим.

Через хворобу Качиньського скасовані заходи з його участю. "Унаслідок інфекційного захворювання президента, відповідно до вимог лікарів, скасована участь глави держави в запланованих заходах до кінця нинішнього тижня", - наголошується в комюніке, випущеному канцелярією.

Там також вказується, що Лех Качиньський не зможе, зокрема, вилетіти на саміт Євросоюзу в найближчий четвер.

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