Кисельов стверджує, що кримський "регіонал" побив футбольного арбітра

Депутат Василь Кисельов стверджує, що кримський "регіонал" Олександр Мельник побив на футбольному матчі арбітра.

Про це він заявив з трибуни парламенту у середу.

"9 серпня цього року під час офіційного футбольного матчу, у присутності більше, ніж 200 уболівальників, громадянин Мельник, який проходить в органах внутрішніх справ як керівник організованого злочинного угруповання, жорстоко покалічив головного арбітра Ткаченка", - заявив Кисельов.

За його словами, медична експертиза потерпілого підтверджує факт побиття, а органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу.

"Але враховуючи те, що Мельник є депутатом Верховної Ради Криму, постанову про порушення кримінальної справи має підписувати прокурор Криму. Але він цього не робить", - сказав Кисельов.

Він зазначив, що звертався до генпрокурора з цього приводу і просив вжити "діяльних і оперативних заходів".

"Але склалося стійке переконання, що прокуратура і суди прикривають криміналітет. Враховуючи те, що прокуратура не підтримує громадянина Ткаченка, не чує депутатських запитів і не забезпечує дотримання законів, я хочу, щоб про це знало українське суспільство", - заявив Кисельов.

Як відомо, Кисельова раніше було виключено з Партії регіонів після того, як він заявив, зокрема, про причетність Мельника до злочинного угруповання у Криму.

Українська правда