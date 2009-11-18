Рада подолала вето Ющенка

Верховна Рада України подолала вето Президента України на Закон "Про внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (щодо забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу)".

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 380 із 433 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Верховна Рада 11 червня 2009 року ухвалила даний закон, але Президент повернув його до парламенту з пропозицією скасувати.

Згідно із законом, підставами для переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, крім передбачених Законом "Про радіочастотний ресурс України", є реорганізація юридичної особи шляхом поділу, виділу та спільна заява суб`єктів господарювання щодо перерозподілу між ними радіочастотного ресурсу, визначеного в ліцензіях.

При цьому при реорганізації шляхом поділу або виділу отримані ліцензії можуть бути переоформлені на суб`єкта господарювання, який реорганізується, та (або) на суб`єктів господарювання, що утворюються внаслідок реорганізації.

Президент зазначав, що даним законом ніяких вимог до утворюваних внаслідок такої реорганізації юридичних осіб щодо їхньої здатності здійснювати діяльність, пов`язану з використанням радіочастотного ресурсу, даним законом не встановлюється.

На думку Президента, даний закон не визначає й обов`язкових критеріїв перерозподілу радіочастотного ресурсу за спільною заявою суб`єктів господарювання, порядку переоформлення ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України у зв`язку з перерозподілом між суб`єктами господарювання виділеного їм радіочастотного ресурсу. Не передбачається також розподіл такого радіочастотного ресурсу на конкурсних або тендерних засадах.

ВР не підтримала пропозицію Президента України щодо скасування даного закону і подолала вето на даний закон.