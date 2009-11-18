У Януковича поінформували, як готують відставку Тимошенко

Фракція Партії регіонів поки що зібрала тільки 120 підписів за висловлення недовіри уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Таку малу кількість підписів він пояснив тим, що багато народних депутатів на даний час відсутні в Києві.

В той же час він запевнив, що всі 172 депутати фракції Партії регіонів поставлять свої підписи під даним проектом постанови.

Крім того, за його словами, зараз ведеться робота, аби свої підписи поставили і депутати інших фракцій.

Він нагадав, що згідно з регламентом ВР, для розгляду питання про відставку уряду необхідно зареєструвати постанову зі 150 підписами депутатів, а після цього проголосувати це питання в сесійному залі мінімум 226 голосами.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде фракція Партії регіонів реєструвати відповідний проект постанови, навіть якщо розумітиме, що достатньої кількості голосів в сесійній залі немає, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Ми будемо постанову реєструвати в будь-якому випадку».