ЄЦ пропонує кандидатам тест на щирість їх обіцянок

Партія “Єдиний Центр” закликає кандидатів у президенти підтримати запровадження відкритих списків на виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявила член президії “Єдиного Центру” Людмила ДЕНИСЮК.

«Сьогодні у В.ЯНУКОВИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИНА як кандидатів, які мають фракції у парламенті, є всі можливості довести, що тези їхніх програм це не лише передвиборча риторика. Тому обіцянка про запровадження відкритих списків на місцевих виборах має бути виконана невідкладно», – сказала Л.ДЕНИСЮК.

Вона нагадала, що представники Партії регіонів, БЮТ, Блоку Литвина неодноразово виступали за запровадження відкритих списків на виборах до місцевих рад. Тобто, станом на сьогодні таку ініціативу мають підтримати більше 400 депутатів. Л.ДЕНИСЮК вважає, що під законопроектом щодо зміни системи виборів мають стояти підписи керівників фракцій ПР, БЮТ, Блоку Литвина та “Нашої України – Народної самооборони”, і це продемонструє суспільству, що для прийняття важливих для країни рішень здатні об’єднатися різні політичні сили, незважаючи на передвиборчу боротьбу.

Член президії “Єдиного Центру” переконана, що запровадження відкритих списків на місцевих виборах вирішить низку болючих питань. «По-перше, це дасть змогу якісно посилити місцеві представницькі органи, бо в них потраплятимуть не за рішенням київських партійних вождів, а завдяки авторитету у місцеві громаді. По-друге, це змусить політичні партії серйозніше поставитися до розвитку своїх регіональних структур, а не замикатися лише на роботі у центрі», - пояснила Л.ДЕНИСЮК.

За її словами, відкриті списки також наблизять нашу виборчу систему до існуючої європейської практики, у якій при пропорційній системі переважає принцип відкритого формування партійних списків.

Л.ДЕНИСЮК нагадала, що “Єдиний Центр” ще навесні 2009 року вніс до парламенту проект Виборчого кодексу, який передбачав запровадження відкритих списків, двотуровість обрання мерів, ліквідацію іменних виборчих блоків. За її словами, його ухвалення убезпечить від потреби корегувати виборче законодавство у процесі виборів, що вже стало поганою традицією в Україні.