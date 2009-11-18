Завтра Ющенко і Саакашвілі будуть у телевізорі

19 листопада у Києві Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе зустріч з Президентом Республіки Грузія Михаїлом СААКАШВІЛІ (вул. Банкова, 10, Будинок Городецького).

Як повідомляє офіційний сайт Президента, після зустрічі у вузькому колі розпочнуться українсько-грузинські переговори у розширеному складі.

На 11.40 заплановано зустріч Президента України та Президента Республіки Грузія з представниками ЗМІ. Пряму трансляцію заходу вестимуть 5 канал, Національна телекомпанія України, Всесвітня служба УТР та НРКУ.

Також завтра глави двох держав візьмуть участь у: церемонії покладання квітів до Меморіалу пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років; відкритті нового будинку Посольства Республіки Грузія в Україні; презентації проекту вільної економічної зони у Поті.