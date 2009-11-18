Вибори Президента подорожчали на 122 мільйони
12:40, 18 листопада 2009Політика
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За рахунок збільшення мінімальної зарплати
Організація і проведення виборів президента України подорожчає на 122 мільйони гривень. Про це під час прес-конференції у «Главред-медіа» розповіла заступник голови Центральної виборчої комісії Жанна Усенко-Чорна.
За рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати витрати на організацію і проведення виборів збільшаться на 122 мільйони гривень, незважаючи на те, що кількість кандидатів виявилася меншою очікуваної, - розповіла Усенко-Чорна.
«ЦВК на найближчому засіданні розгляне питання про кореляцію відповідних показників, які мають бути направлені до Верховної Ради для обліку у Законі України «Про Державний бюджет України», - повідомила заступник голови Комісії.
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