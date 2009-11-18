Пансіонат «Гліцинія» депутати повернули на баланс апарату ВР

Верховна Рада України ухвалила постанову “Про деякі питання управління майном Верховної Ради України”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 343 із 424 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Постановою передбачено, що Державне підприємство України "Міжнародний дитячий центр «Артек» Державного управління справами протягом двох місяців з моменту прийняття даної постанови має здійснити всі необхідні заходи щодо оформлення передачі об’єктів рухомого та нерухомого майна пансіонату "Гліцинія" на баланс апарату Верховної Ради України.

Апарату ВР доручено забезпечити у двомісячний строк прийняття на баланс санаторієм "Нижня Ореанда" Управління справами апарату Верховної Ради України об’єктів рухомого та нерухомого майна пансіонату "Гліцинія" (Крим, смт Ореанда), а також балансове утримання об’єктів пансіонату "Гліцинія" та його охорону, а також дотримання охоронного режиму земельної ділянки як такої, що віднесена до земель природно-заповідного фонду, передбачаючи необхідні кошти у проектах кошторисів Верховної Ради на відповідний рік.

Крім того, апарат ВР має отримати у встановленому законом порядку документи, що посвідчують право санаторію "Нижня Ореанда" на постійне користування земельною ділянкою пансіонату "Гліцинія".

Постановою передбачено, що Комітет ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією має провести перевірку причетності посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і державних установ до корупційних діянь, спрямованих на незаконне відчуження земельних ділянок та будівель на території пансіонату "Гліцинія", а також “Дюльбер” і “Нижня Ореанда” на користь приватних осіб, передачу у довгострокову ореінду пляжу пансіонату без згоди власника.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту постанови, 26 лютого 1997 р. в.о. керуючого справами апарату Верховної Ради В.ГНИДЮК розпорядженням № 20-А зобов’язав головного лікаря – директора санаторію “Нижня Ореанда” майно колишнього пансіонату “Ветеран” (перейменованого на “Гліцинія”), як відокремлений майновий комплекс, передати з балансу санаторію “Нижня Ореанда” на баланс Державної податкової адміністрації України.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 30 червня 2005 року збуло визнано недійсним розпорядження В.ГНИДЮКА.

Розпорядженням Кабінету міністрів України від 8 січня 2004 року “Про передачу об’єктів оздоровчого призначення”, без згоди Верховної Ради України – власника майна, пансіонат "Гліцинія" було передано зі сфери управління Державної податкової адміністрації України в управління Державного управління справами з наступним його закріпленням за Міжнародним дитячим центром “Артек” на праві господарського відання.

Розпорядженням керівника Державного управління справами від 12 жовтня 2004 року “Про приймання об’єкту оздоровчого призначення” пансіонат "Гліцинія" передано на баланс ДПУ МДЦ "Артек".

Розпорядженням керівника Держаного управління справами Ігоря БАКАЯ від 21 жовтня 2004 року надано дозвіл Державному підприємству України “Міжнародний дитячий центр “Артек” на відчуження пансіонату.

12 листопада 2004 року між Державним підприємством “Міжнародний дитячий центр “Артек” та ВАТ “Банк зовнішньої торгівлі”, без згоди на те власника майна – Верховної Ради України, було укладено договір купівлі-продажу будівель і споруд пансіонату “Гліцинія” за 77934528 грн. В оцінку вартості пансіонату «Гліцинія» не ввійшли: рухоме майно, земельна ділянка площею 20,4 га, на якій знаходиться пам’ятник Лівадійського садово-паркового мистецтва на площі 10 га та ботанічний заказник місцевого значення "Південнобережні діброви" на площі 9 га, які відносяться до природно-заповідного фонду України.

Рішенням Господарського суду м. Києва від 13 грудня 2004 року за позовом Управління справами апарату Верховної Ради України до Кабінету міністрів України було визнано недійсним пункт 1 розпорядження Кабінету міністрів “Про передачу об’єктів оздоровчого призначення” в частині передачі зі сфери управління Державної податкової адміністрації України в управління Державного управління справами рухомого та нерухомого майна пансіонату “Гліцинія” з наступним його закріпленням за МДЦ “Артек” на праві господарського відання.

11 вересня 2008 року Вищим господарським судом України за позовом заступника генерального прокурора України - прокурора Криму Віктора ШЕМЧУКА, поданого в інтересах держави в особі Верховної Ради України, Кабінету міністрів України до Державного управління справами, ВАТ "Банк зовнішньої торгівлі" Російської Федерації, ДПУ МДЦ "Артек", було перевірено прийняті у даній справі рішення судів першої та апеляційної інстанцій.

Постановою касаційної інстанції підтверджено недійсність договору купівлі-продажу будівель і споруд пансіонату "Гліцинія", укладеного між ДП МДЦ "Артек" і ВАТ "Банк зовнішньої торгівлі" та у порядку двосторонньої реституції зобов’язано ВАТ "Банк зовнішньої торгівлі" повернути ДП МДЦ "Артек" майно, отримане за договором, а ДП МДЦ "Артек" перерахувати ВАТ "Банк ВТБ" кошти, отримані за договором у сумі 36369446,4 грн. На даний час Верховною Радою України не визначено користувача цього майна.