Томенко ще не бачив у ВР подання на Єханурова

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО заявляє, що поки в парламенті не зареєстроване подання Президента України про призначення Юрія ЄХАНУРОВА міністром оборони.

Про це М.ТОМЕНКО заявив сьогодні під час брифінгу.

За словами М.ТОМЕНКА, поки він знаходився в сесійній залі, йому не приносили жодних зареєстрованих документів з цього приводу. «Звідси я роблю висновок, що ще немає такого зареєстрованого документа», - сказав він.

М.ТОМЕНКО припустив, що Президент ще не встиг підписати відповідне подання, оскільки вчора мав тяжкий день.

«Такий непростий арабський день, я би сказав, був у Президента. І, можливо, що руки не дійшли у нього до цього документа», - сказав віце-спікер.

При цьому, за його словами, навіть якщо В.ЮЩЕНКО подасть необхідні документи до ВР, кількість голосів за призначення Ю.ЄХАНУРОВА міністром оборони в парламенті не збільшиться.