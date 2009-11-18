Янукович зізнався: він не упевнений, що його план спрацює

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не упевнений, що зараз вдасться зняти уряд, але заявляє, що його політична сила робитиме все, щоб це сталося.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кандидат на пост Президента України сказав сьогодні в Горлівці на зустрічі з гірниками шахти ім. Леніна ДП «Артемвугілля».

«Звичайно, у нас варіантів інших немає – ми поставили зараз питання про відставку цього уряду. Вдасться це питання вирішити чи ні – я не знаю», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. Але при цьому він додав, що «ми будемо, звичайно, робити все, щоб уряд зараз усунути від влади, тому що це уряд нічим не займається, окрім корупції та виборів».

Лідер Партії регіонів знову заявив, що Кабмін відмовляється виконувати ухвалений закон про підвищення соціальних стандартів, тому має піти у відставку. Він нагадав, що Партія регіонів вісім місяців добивалася, щоб було ухвалено цей закон, і через півроку «ми вирішили це завдання в парламенті, але уряд відмовився його виконувати, аргументуючи, що немає джерела».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що, на його думку, «це, звичайно, брехня, джерело є - 11,5 млрд. доларів запозичень, кредитів Міжнародного валютного фонду, за які Юлія ТИМОШЕНКО ще не відзвітувала, і ніхто не знає, куди вони їх витратили».

Лідер Партії регіонів додав, що коли були проголосовані зміни до бюджету, було вказано конкретні джерела для збільшення з 1 листопада пенсій, соціальних виплат і заробітних плат бюджетникам, але уряд відмовляється виконувати ухвалений закон.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" про забезпечення виплати пенсій і соціальних стандартів у підвищеному розмірі.

У свою чергу прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО виступала проти ухвалення цього закону.

16 листопада після підписання закону Президентом вона заявила: "Два кандидати в Президенти – В.ЯНУКОВИЧ і В.ЮЩЕНКО – для того щоб підвищити свої рейтинги, "вбити" уряд і країну, спільно проголосували за закон про підвищення соціальних стандартів, який абсолютно неможливо забезпечити фінансово. І Президент сьогодні цей закон підписав". Глава уряду вважає такі дії не просто популізмом чи передвиборчою технологією. "Це – колосальна проблема для держави, яку необхідно терміново вирішувати. Це нагадує ситуацію, коли терористи хочуть знищити мирне населення і вкладають бомбу в іграшки, а потім підкидають їх дітям. Так само зробили ЮЩЕНКО з ЯНУКОВИЧЕМ із законом про підвищення соціальних стандартів. Вони в соціальні стандарти вклали велику бомбу як для фінансової системи України, так і для людей. Таким чином вони хочуть знищити країну, ввести надзвичайний стан і на цьому вигравати свої вибори. Я цього ніколи не допущу", - заявила прем`єр.