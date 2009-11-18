Опозиція пішла з засідання парламенту Криму

Депутати з партій «Союз» і «Руський блок», організації «Російська громада Криму» залишили засідання кримського парламенту через відмову спікера включити до порядку денного звернення до РФ про постачання газу півострову за внутрішньоросійськими цінами і перейменуванні Верховної Ради Криму на Верховный Совет Крыма.

Як передає кореспондент УНІАН, опозиціонери вимагали обговорити газове питання сьогодні - напередодні очікуваного приїзду до Криму російського прем`єра Володимира ПУТІНА. «Буде прем`єр-міністр Росії, вдало співпадає ситуація, що ми можемо звернутися вирішити це питання», - сказав депутат, лідер партії «Союз» Лев МИРИМСЬКИЙ.

Голова ВР АРК Анатолій ГРИЦЕНКО заявив журналістам, що більшість кримчан платять за блакитне паливо менше, ніж жителі Росії. «98% населення Криму отримують газ за цінами нижчими, ніж у Російській Федерації. Проголосувавши рішення без будь-яких розрахунків, і завтра буде ціна газу (в автономії) не 48 (копійок за кубометр), а 76, приміром, без транспортування, а якщо з транспортуванням - більше гривні, хто нам скаже спасибі?», - сказав спікер.

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що йому ближча назва «Верховный Совет Крыма», проте проект про перейменування «не пройшов процедуру». Крім того, сказав спікер, «у Конституції України написано: представницьким органом АРК є Верховна Рада Криму». «Для чого вносити зміни до нашого законодавства, яке не діятиме й буде неправильним, тому що потрібно буде дотримуватися Конституції України», - сказав голова парламенту.

«Ми (в Криму) живемо в російському, російськокультурному регіоні, наше завдання - захищати інтереси переважної більшості кримчан, але є такий голова Верховної Ради Криму, як Анатолій Павлович ГРИЦЕНКО, який усі наші ініціативи гасить», - заявив журналістам депутат, лідер Російської громади Сергій ЦЕКОВ.

Разом із тим, на засіданні парламенту А.ГРИЦЕНКО повідомив, що він попросив ряд наукових інститутів дати правову оцінку правильності назви парламенту автономії, й після отримання відповіді питання може бути винесено на сесію.

Незважаючи на те, що опозиціонери залишили зал, засідання парламенту відбулося - для ухвалення рішень вистачило депутатських голосів.