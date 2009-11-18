Ющенко хоче запропонувати Москві принцип «качай або плати»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір запропонувати керівництву Росії внести зміни до газових контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, після аналізу ситуації на газовому напрямі Президент доручив підготувати звернення до російської сторони, яке дало б можливість врегулювати всі питання в газовій сфері на короткострокову перспективу.

Зокрема, як зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, у газових контрактах між Україною і Росією від 19 січня 2009 року не було впроваджено в повному обсягу ринкові механізми регулювання цінових параметрів.

Як приклад він навів ситуацію, коли за останні три роки ціна на газ збільшилася в три рази, а ставка за транзит російського газу залишилася практично незмінною.

Крім того, за словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, в газових контрактах не було врегульовано питання штрафних санкцій, тобто відповідальність за невиконання контрактних зобов`язань – для постачальника газу штрафні санкції не передбачені. Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що в газових контрактах між Україною і Росією необхідно встановити симетрію базових принципів: якщо для України встановлено принцип «бери або плати», то українська сторона добиватиметься, щоб такий самий принцип був і на транзит газу – «качай або плати».

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що Президент України пропонуватиме російській стороні сформувати двосторонній робочий орган, який напрацював би і узгодив всі проблемні питання на короткострокову перспективу.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що зараз завершується підготовка такого звернення Президента України до російської сторони, і найближчим часом воно буде передано російському керівництву.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

1 вересня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме лише фактично спожитий обсяг газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.

2 вересня НАК «Нафтогаз України» заявила, що прогнозує в 2010 році збільшення ставки на транзит російського газу на рівні 57-60% існуючого сьогодні розміру ставки - 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км. За прогнозами компанії, в 2010 році ставка на транзит російського газу становитиме 2,67-2,72 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.

У середині жовтня НАК «Нафтогаз України» направив ВАТ «Газпром» свої пропозиції з коректування окремих положень газових угод.

2 листопада Президент України В.ЮЩЕНКО висунув вимогу щодо Кабміну вжити невідкладних заходів для офіційного внесення змін до газових контрактів з Російською Федерацією від 19 січня цього року.

Президент вважає за необхідне визначити оптимальні обсяги закупівлі російського природного газу на 2010 рік з урахуванням реального стану економіки; встановити взаємоприйнятні формули розрахунків ціни на газ для України і транзитної ставки з урахуванням домовленостей, досягнутих на рівні президентів обох держав 12 лютого 2008 року. Крім того, на думку глави держави, необхідно врегулювати питання симетрії зобов`язань, ризиків і штрафних санкцій з урахуванням практики міжнародної співпраці в газовій сфері, а також ключової ролі української ГТС в євразійській системі газопроводів.

6 листопада начальник Управління зі зв`язків з громадськістю і ЗМІ НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що компанія розраховує досягти домовленості з ВАТ «Газпром» про зміну окремих положень контрактів на постачання і транзит російського газу.