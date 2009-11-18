Саакашвілі у Борисполі зустрічав Черновецький

В Україну з робочим візитом прибув Президент Грузії Михаїл СААКАШВІЛІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, біля трапа літака в аеропорту “Бориспіль” його зустрічали Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, Надзвичайний та Повноважний посол Грузії в Україні Григол КАТАМАДЗЕ, інші офіційні особи.

Відповідаючи на запитання журналістів, які очікували на прибуття Президента Грузії, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав: „У нас багато спільного – у Грузії та України. Багато пов’язано з Грузією і у мене особисто, адже я провів там чимало років (дружина Л.Ч. - уродженка Тбілісі. - Прим.). Тому я вважаю, що маю бути тут сьогодні і від імені всіх киян щиро вітаю Президента цієї гідної країни”.

За даними прес-служби грузинського президента, Саакашвілі зустрінеться з Президентом України Віктором Ющенком, візьме участь у бізнес-форумі, де заплановано його виступ, а також візьме участь у відкритті нового будинку посольства Грузії.

Як повідомив, у свою чергу, прес-секретар МЗС України Валерій Джигун, під час візиту президента Грузії буде підписано міжурядову угоду про повітряне сполучення.

Посол України в Грузії Василь Цибенко напередодні заявив, що під час візиту Михайла Саакашвілі йтиметься про створення Євроазійського нафтотранспортного коридору в межах каспійсько-чорноморсько-балтійського енерготранзитного простору. Презентація техніко-економічного обгрунтування цього проекту очікується за два місяці на Енергетичному саміті в Тбілісі.

Експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС Олександр Палій в інтерв`ю "Німецькій хвилі" сказав, що чекає "досить стандартного візиту без всяких економічних проривів". Актуальнішою для офіційного Тбілісі експерт вважає проблему пошуку союзників в протистоянні з Росією.