Янукович: питання з російською мовою вирішується просто

Для законного використовування російської мови на окремих територіях в Україні достатньо підпису Президента України під відповідним законом і 226 голосів депутатів для його ухвалення у Верховній Раді, заявляє лідер Партії регіонів, кандидат у президенти Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Горловці на зустрічі з трудовим колективом хімічного концерну «Стирол».

«Яким чином ми повинні, зобов`язані і вирішимо питання використовування російської мови на територіях компактного проживання російськомовного населення? Питання вирішується дуже просто. Потрібен Президент, який підпише закон, що буде проголосований у парламенті 226 депутатами. І досить», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він додав: «Ми ж не мали такої нагоди, тому ми хотіли змінити Конституцію, а для цього потрібно 300 голосів у парламенті, і тоді думка Президента не потрібна. Тому що 300 голосів – це конституційна більшість, яка долає вето Президента, і все вирішується».