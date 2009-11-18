Тимошенко назвала ключ до збереження СНД

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що для збереження Співдружності Незалежних Держав як повноцінного об`єднання, відносини між країнами - учасницями СНД мають будуватися на прагматичній основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу.

«Або вся структура СНД почне розв’язувати прагматичні, чіткі питання міждержавних відносин у сфері торгівлі, енергетики, в інших сферах, або ця структура не зможе утриматися. І тому я, як прем`єр-міністр, і наш уряд, ми постійно ініціюємо питання практичного і прагматичного застосування, що дає Україні реальний результат, який можна відчути в економіці і в торгових балансах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що під час засідання глав урядів СНД 20 листопада в Ялті планує провести ряд двосторонніх зустрічей з прем`єр-міністрами, зокрема Казахстану і Молдови.

Окрім того, відзначила прем`єр, під час засідання планується розглянути 19 документів щодо співпраці країн - учасниць СНД з питань боротьби з наслідками економічної кризи, співпраці в енергетичній та інших сферах.