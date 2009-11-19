Ющенко оприлюднив звернення до Медведєва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звертає увагу Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА на низку проблем, які потребують невідкладного вирішення з метою налагодження взаємовигідної співпраці в газовій сфері.

Про це йдеться у зверненні В.ЮЩЕНКА до Д.МЕДВЕДЄВА, текст якого розміщено на офіційному сайті глави Української держави.

Як зазначив Президент України, від 1 січня 2009 року співробітництво у газовій сфері здійснюється відповідно до контрактів купівлі-продажу газу і про його транзит, підписаних за домовленостями прем`єр-міністрів України та Росії 19 січня поточного року, між державними компаніями НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром».

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що українська сторона пунктуально здійснює оплату газу, отриманого для споживачів України.

Він також запевнив, що у період нинішнього опалювального сезону 2009-2010 років НАК «Нафтогаз України» належним чином забезпечить транзит російського природного газу європейським споживачам. “Для цього в Україні створено основні технічні, ресурсні та кадрові передумови: технічний стан української газотранспортної системи відповідає проектним параметрам; в українських підземних газових сховищах до початку опалювального сезону зосереджено оптимальні обсяги газу (близько 27 млрд. кубометрів), достатні для забезпечення внутрішнього ринку і підтримки транзиту; оператор ГТС повністю укомплектований кваліфікованим інженерно-технічним персоналом”, - йдеться у зверненні.

Між тим, наголосив Президент, для української сторони виконання своїх зобов`язань є занадто обтяжливим через низку неринкових принципів, закладених у згаданих контрактах.

У цьому контексті В.ЮЩЕНКО акцентував увагу Д.МЕДВЕДЄВА на низці питань. Зокрема, за словами глави Української держави, за останні три роки базова ціна російського природного газу для української сторони зросла майже втричі і на сьогодні перевищує середньоєвропейську ціну за 1000 кубометрів, а ставка за транзит російського природного газу по території України залишається незмінною і є у 2,5 - 3 рази нижчою в порівнянні з ціною для інших європейських країн - транзитерів.

Крім того, у контракті купівлі-продажу газу закладено принцип «бери або плати», в той час як контракт про транзит не передбачає застосування принципу «транспортуй або плати», підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Також він констатував, що контракти передбачають можливість застосування до української сторони штрафних санкцій в обсягах, які можуть перевищувати навіть вартість придбаного газу, в той час як не передбачено практично ніяких санкцій до російської сторони за можливе невиконання своїх зобов`язань.

В.ЮЩЕНКО також підкреслив, що неринкові підходи при визначенні фінансово-економічних параметрів співробітництва обумовили дефіцит бюджету НАК «Нафтогаз України» в 2009 році понад 4 млрд. дол., зокрема через недоотримання від 2 до 3 млрд. доларів США за послуги з транзиту російського природного газу європейським споживачам.

“Отже, практичний досвід роботи за зазначеними контрактами протягом 10 місяців свідчить про необхідність невідкладного внесення змін в окремі положення цих документів”, - наголосив Президент України.

За його словами, при збереженні контрактів незмінними вже навесні наступного року українська державна компанія не зможе забезпечувати підготовку до наступного опалювального сезону, а відтак будуть формуватися потенційні загрози щодо надійності поставок газу в Україну та його транзиту до інших держав Європи. Очевидно, відзначив В.ЮЩЕНКО, що такий розвиток подій є небажаним як для України, так і для Росії та ЄС.

Тому, на його переконання, для уникнення потенційних проблем у газовому співробітництві у форматі «Росія - Україна - ЄС» необхідно якомога швидше з урахуванням європейської практики, набутого досвіду та домовленостей, досягнутих під час зустрічей Президентів України та Російської Федерації 12 лютого 2008 року та прем`єр-міністрів держав, зафіксованих у їх спільному Меморандумі від 2 жовтня 2008 року, разом опрацювати і на взаємоприйнятних умовах внести зміни, які б дали можливість запровадити єдині базові ринкові принципи формування основних параметрів купівлі-продажу газу та його транзиту.

Зокрема, Президент України вважає за необхідне:

1) у контракті купівлі-продажу газу вдосконалити формулу розрахунку ціни газу для України, зокрема, встановити економічно обґрунтовані базову ціну та параметри енергоносіїв заміщення; визначити реальний для України граничний обсяг відбору російського природного газу за принципом «бери або плати» (наприклад до 30 млрд. кубометрів на рік), враховуючи технічні можливості ГТС щодо поставок і транзиту протягом року;

2) у контракті про обсяги та умови транзиту природного газу через територію України вдосконалити формулу розрахунку транзитної ставки, зокрема, визначити економічно обґрунтовані базову ставку та інфляційні параметри; встановити мінімум обсягів транзиту газу з оплатою за принципом «качай або плати» (наприклад, 100 млрд. кубометрів на рік);

3) в обох контрактах передбачити симетричні умови відповідальності сторін за ризики та передбачити симетричні економічно обґрунтовані штрафні санкції до обох сторін, які б стимулювали без порушень виконувати умови контрактів;

4) доповнити існуючі контракти від 19 січня 2009 року додатком про незастосування у 2009 році штрафних санкцій через недобір українською стороною законтрактованих обсягів російського природного газу.

Зважаючи на зазначене, В.ЮЩЕНКО запропонував Д.МЕДВЕДЄВУ невідкладно сформувати двосторонню спільну робочу групу, якій доручити якнайшвидше опрацювати і реалізувати наведені пропозиції.