Німецький експерт: Україна - це політичне мінне поле

У сьогоднішньому номері Frankfurter Rundschau опубліковане інтерв`ю з Кішором Шрідаром, главою київського бюро інституту з вивчення громадської думки IFAK.

В Україні політична криза. На жаль, зізнається експерт, Захід може допомогти країні тільки побічно. На початку грудня відбудеться саміт Україна-ЄС, мова на якому піде про перспективи тіснішої співпраці. Відомо, що "перспектива поліпшення відносин завжди приносила з собою бажані реформи", відзначає Шрідар, проте не можна стверджувати, що Україна прагне рухатися у бік Заходу. Крим і Східна Україна про це зовсім не мріють. Тому Кішор Шрідар настійно рекомендує ЄС вказати країні такий шлях зближення, який переконає будь-якого нового президента з наявних 18 кандидатів.

Президентська кампанія в країні проходить на тлі епідемії свинячого грипу, і ці хвилювання, вважає експерт, на руку діючому президентові Вікторові Ющенку. Згідно з опитуваннями, на виборах він може набрати тільки 6%, тому він щосили намагається представити себе рятівником нації.

Сьогоднішня Україна - це "політичне мінне поле", каже Шрідар, повертаючись до теми відносин країни з Євросоюзом. З іншого боку, це ринок з 46-мільйонним населенням. Для ЄС Україна - це ідеальний міст до Росії. Якщо ж відмовити Києву в зближенні з ЄС, це підштовхне країну до Росії, застерігає експерт, який, втім, і без цього вже помічає в Україні авторитарні тенденції.

Инопресса