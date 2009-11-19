Кожем'якін: Янукович купляє голоси за відставку Тимошенко

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявляє, що Партія регіонів 5 грудня хоче відправити уряд Юлії ТИМОШЕНКО у відставку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції БЮТ.

А.КОЖЕМ’ЯКІН нагадав, що це далеко не перша спроба Партії регіонів відправити уряд у відставку.

«На наше переконання, – сказав А.КОЖЕМ’ЯКІН, – фракція Партії регіонів та її лідери чудово розуміють, що у них немає голосів для відставки уряду. Це буде черговим гучним пшиком. Про яку відставку може йти мова, якщо зі 172 членів фракції ПР лише 120 поставили свої підписи за відставку уряду».

«Партія регіонів просто вимушена постійно шукати щось таке, що могло б привернути хоча б якусь увагу виборців до їх політичної сили. Зараз - це відставка уряду», - зазначив один з лідерів БЮТ.

Попри це, А.КОЖЕМ’ЯКІН переконаний, що лідери Партії регіонів все ж таки мають великі сподівання, що їм вдасться відправити уряд у відставку 5 грудня цього року.

За його словами, «задумка Партії регіонів полягає в тому, що їм вдасться провести відставку уряду 5 грудня цього року. В такому випадку прем’єр-міністр та усі міністри уряду будуть працювати з приставкою «в.о.» протягом 60 днів. Якраз до дати проведення другого туру президентських виборів – 7 лютого. За таких умов у парламенті буде діяти так звана «технічна більшість». ПР тішить себе надіями, що після 6 лютого 2010 року, вже їхній Президент буде вносити до парламенту кандидатуру нового прем’єр-міністра. Віктор ЮЩЕНКО надіється, що це буде він».

«Наші опоненти сподіваються, що саме за таким сценарієм будуть розвиватися події. Бо тоді їм, врешті-решт, вдасться прибрати міністрів, які не допустять фальсифікації виборів, та тих, які викликають в Партії регіонів неймовірне роздратування через їх успішну діяльність», - вважає А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, «головне, що Партії регіонів дає надію на реалізацію такого плану – це їх досвід 2006-2007 років, коли вони перекуповували народних депутатів».

«Зараз ці ж особи намагаються повторити ганебну практику підкупу народних депутатів 2007 року. В тому числі, така робота ведеться серед членів фракції БЮТ. Про всі ці їхні спроби нам добре відомо. Якщо Партія регіонів такими методами і засобами будує своє майбутнє і майбутнє України, то їм хочеться побажати: «Не тратьте куме сили, спускайтеся на дно», - наголосив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів ініціює відставку уряду Ю.ТИМОШЕНКО у зв’язку із невиконанням закону щодо підвищення соціальних стандартів.