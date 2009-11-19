Ющенко усамітнився з Саакашвілі

У Будинку Городецького розпочалася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ у форматі «віч-на-віч».

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, на початку зустрічі Президент України подякував своєму грузинському колезі за візит і висловив сподівання, що він буде продуктивним.

«Для нас є надзвичайно важливими і чутливими відносини з Грузією… Ми знаємо, як непросто забезпечувати становлення національного суверенітету, реалізовувати ключові державні принципи, починаючи з територіальної цілісності. Ми незмінно поряд з Грузією у цих та інших питаннях», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент високо оцінив українсько-грузинські контакти як на рівні глав держав, так і на міжлюдському рівні. В.ЮЩЕНКО відзначив, що на сьогодні у двосторонніх відносинах України та Грузії практично немає проблемних питань – “натомість ми маємо надзвичайно позитивний порядок денний, чудові перспективи розвитку наших взаємин», зокрема в економічній та культурній сферах.

Зі свого боку Президент Грузії назвав свій візит в Україну гарною нагодою обговорити важливі для обох країн питання. Він також високо оцінив підтримку Грузії з боку України. Важливою подією в контексті розбудови двосторонніх взаємин М.СААКАШВІЛІ також назвав заплановане на сьогодні відкриття нового будинку Посольства Грузії в Україні.

Після переговорів заплановано церемонію підписання українсько-грузинських документів та спілкування Президентів України і Грузії з представниками ЗМІ.

Крім того, цього дня глави двох держав покладуть квіти до Меморіалу пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років, разом відкриють новий будинок Посольства Грузії в Україні, а також візьмуть участь у презентації проекту Вільної індустріальної зони міста Поті.

Як повідомлялось, Президент Грузії М.СААКАШВІЛІ перебуває в Україні з робочим візитом, який триватиме до 20 листопада.