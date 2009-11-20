Смєшко каже, що за 5 років провів на допитах 7 місяців

Колишній голова Служби безпеки України Ігор СМЄШКО заявляє, що з 2004 року він більш як сім місяців провів на допитах в Генеральній прокуратурі України - у сфабрикованих політичних справах. Про це І.СМЄШКО заявив в інтерв`ю «Лівому берегу».

Він розповів, що у 2004 р., після першого туру президентських виборів, «зібрав своїх заступників, всіх найближчих соратників і сказав: у нас з вами зараз є два варіанти. Перший - подати у відставку. Тоді, звичайно, ми збережемо обличчя, врятуємо погони, але для країни це може закінчитися громадянською війною. Другий - залишитися на місці. Спробувати заблокувати будь-які спроби з двох протистоячих таборів довести країну до кривавого конфлікту. Розуміючи при цьому, що нас у такому разі після виборів проклянуть і переможці, і переможені. Так воно і вийшло. Ми всі як один залишилися. Хоча чудово розуміли: кінець президентських виборів - кінець нашої кар`єри, більше того - початок політично мотивованих переслідувань».

Як відзначив І.СМЄШКО, після приходу нової влади його «виживали» з України: «Ви ж пам`ятаєте моє протистояння з генеральним прокурором Святославом ПІСКУНОМ. Суд довів: всі заяви С.ПІСКУНА, що мене компрометували, абсолютно неспроможні. Більше того, суд зобов`язав його вибачитися. Що і було зроблено, щоправда - з вуст вже нового генерального прокурора - Олександра МЕДВЕДЬКА: офіційно, на прес-конференції. А сам С.ПІСКУН заплатив символічну компенсацію морального збитку - дві гривні. Ці дві гривні у мене досі в офісі лежать...».

За словами І.СМЄШКА, мотиви неправдивих звинувачень С.ПІСКУНА того часу були цілком зрозумілі – «спроба психологічного тиску на мене і сім`ю. Спрямована на те, щоб змусити мене виїхати з країни».

Він розповів, що «майже одразу після звільнення з посади одна із зарубіжних академій запросила мене на кілька років попрацювати там як visiting professor. Вище керівництво країни про це, звичайно, знало. Якби виїхав тоді разом з сім`єю, людям би сказали: втік. У результаті я відмовився і залишився в Україні. Два місяці провів у судах з позовом до чинного генпрокурора України. Виграв обидва судові позови у двох інстанціях».

За словами І.СМЄШКА, «за наступні п`ять років, більш як сім місяців (якщо підсумовувати тільки офіційні повістки) провів на допитах в ГПУ - у сфабрикованих політичних справах. Всі вони потім, певна річ, розсипалися. Або були закриті за відсутністю події або складу злочину».