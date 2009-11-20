У Тимошенко обурюються, що їм нічого не сказали про засідання Радбезу

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що Кабінет міністрів України не було проінформовано про сьогоднішнє засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

За словами О.ТУРЧИНОВА, він від засобів масової інформації дізнався про сьогоднішнє засідання РНБО.

За його словами, на ранок сьогоднішнього дня жодного проекту рішень РНБО до Кабінету міністрів не надходило.

«Не знаю, що такого надзвичайного відбувається в країні сьогодні, крім саміту голів урядів СНД, щоб ось так, без інформування уряду проводити РНБО», - сказав О.ТУРЧИНОВ.