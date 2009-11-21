Литвин про енергетику, уран і екологію

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує, що Україна має усі можливості для організації замкненого циклу виробництва ядерного палива для потреб енергетичної галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, відповідаючи на запитання журналістів після відвідання музею Ракетних військ стратегічного значення (Кіровоградська область), В.ЛИТВИН зазначив, що Україна має раціонально використовувати свої можливості у питанні розробки уранових родовищ, зокрема, виділяти «не на рівні декларацій і паперу, а у повному обсязі» відповідне фінансування. За його словами, «потрібно розуміти призначення атомної енергетики і взагалі енергетики для України, у тому числі, щодо питань її безпеки».

При цьому голова Верховної Ради наголосив на важливості одночасного вирішення екологічних проблем, які виникають у зв`язку з інтенсивним використанням зазначених ресурсів. «Поки що ми діємо за принципом: розв`язати проблему і занапастити довкілля», - зауважив він.

В.ЛИТВИН також висловився за необхідність залишати у місцевих бюджетах 90% екологічних зборів для відповідної рекультивації і оздоровлення середовища та приділяти особливу увагу здоров`ю людей, які живуть у зоні підвищеного ризику.

В.ЛИТВИН також виступає за налагодження «нормальної співпраці з Російською Федерацією, використання інтелектуальних, інженерних, наукових можливостей обох країн» у питанні використання енергоносіїв.