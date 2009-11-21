Янукович втрачає голоси на Сході і додає на Заході

Директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, політолог Кость БОНДАРЕНКО вважає, що під час нинішньої виборчої кампанії кандидати в президенти, на відміну від 2004 року, відійшли від формування «образу ворога».

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, таку думку він висловив під час прес-конференції в Івано-Франківську.

К.БОНДАРЕНКО зазначив, що в 2004 році на Сході України чітко знали, що «ворогом є Віктор ЮЩЕНКО, який несе з собою примусову українізацію, військові бази НАТО на території України». На Заході України вважали, що «ворогом є Віктор ЯНУКОВИЧ, що веде за собою армію донецьких бандитів, який, прийшовши до влади, здасть Україну Росії».

Сьогодні ж рейтинги В.ЯНУКОВИЧА в західному регіоні країни наближаються до 10%, а Ю.ТИМОШЕНКО, яка активно працює на Сході, має всі шанси отримати там до 25% голосів виборців.

Проте, шанси двох основних претендентів на перемогу, на думку К.БОНДАРЕНКА, на сьогодні практично рівні.

«У ТИМОШЕНКО відзначається, хоч і слабка, динаміка зростання рейтингу – вона змогла подолати межу 20%, чого їй довгий час не вдавалося. У ЯНУКОВИЧА показники ростуть на Заході України, але пропорційно він втрачає електорат на Сході України. Водночас у Києві його позиції істотно зміцнилися», - вважає політолог.

За його словами, обидва кандидати намагаються заручитися підтримкою регіональних еліт, чий вплив на політичні процеси в країні різко зріс за останній час.

«Сьогодні ми спостерігаємо унікальне явище: не регіональний бізнес шукає підтримки у кандидатів в президенти, а самі кандидати просять місцевий бізнес їх підтримати», - відзначив К.БОНДАРЕНКО.