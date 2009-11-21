Нафтогаз збирає делегацію до Москви

У вівторок делегація НАК «Нафтогаз» відбуде до Москви для переговорів про можливе надання компанії кредиту російськими банками, а також про обсяги постачань російського газу наступного року.

Про це пише газета "Дзеркало тижня".

За даними видання, зокрема, планується провести переговори про надання російськими банками кредиту НАК «Нафтогаз». Про можливість подібного кредиту заявив міністр фінансів РФ Олексій КУДРІН. Переговори ведуться із «Внешэкономбанком России», «Альфа-Банком» і Газпромбанком. Мова йде про комерційне кредитування і суму від 500 млн. до 1 млрд. дол.

Крім того, делегація планує погодити обсяг російського газу, який Україна імпортує у 2010 році.

За інформацією газети, російська сторона дає можливість Україні самій сформулювати заявку на 2010 рік. Розрахунок кількості необхідного газу проведе НАК «Нафтогаз», спираючись на дані Міністерства економіки України.

Міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН повідомив «ДТ», що, за підрахунками Мінекономіки, «за дев’ять місяців 2009 року було куплено 16,6 млрд. кубометрів газу. До кінця року буде придбано 26 млрд. при законтрактованих на цей рік 42 млрд. кубометрів. У 2010-му році економіці України потрібні будуть 27-29 млрд. кубів імпортного газу».

На цю ж цифру розраховує і голова правління «Нафтогазу» Олег ДУБИНА: «27 млрд. плюс право докупити 20 відсотків на випадок, якщо економіка дасть відчутне зростання».

Крім того, делегація планує підписати окремий документ про обсяги купленого Україною імпортного газу у 2009 році з пунктом про відсутність претензій і штрафних санкцій із боку «Газпрому».

Ще одним пунктом порядку денного майбутніх переговорів стане позиція «Газпрому» як 50-процентного співвласника компанії «Росукренерго» в Стокгольмському арбітражному суді, де розглядаються позови РУЕ проти НАК «Нафтогаз».