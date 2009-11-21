Ющенко відкриє дорогу та пам’ятник

У суботу, 21 листопада, Президент України Віктор Ющенко здійснить робочу поїздку до Черкаської області.

Як повідомляє сайт глави держави, планується, що В.ЮЩЕНКО візьме участь у відкритті реконструйованої автомобільної дороги у Тальнівському районі.

Також у Тальнівському районі Черкаської області В.ЮЩЕНКО візьме участь у заходах з нагоди відкриття пам’ятника Тарасові Шевченку та Центру освіти, культури, духовності та дозвілля.