Янукович просить Тимошенко "не гратися в політику"

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ закликав урядовців "не гратися в політику та економічні закони, щоб уникнути занепаду економіки".

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив вчора пізно увечері у селищі Іршанськ Володарсько-Волинського району Житомирської області, виступаючи перед працівниками Іршанського ГОК в рамках поїздки по Житомирщині .

За його словами, "п’ять років йде з’ясування стосунків між гілками української влади".

При цьому політик наголосив, що "наразі діюча влада не знайшла рецепту побудови економіки нашої країни".

«Вони - ці можновладці - кидаються з одного боку в інший”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ і додав, що "з року в рік Україна відчуває, як економіка падає та як знижується рівень життя українців".

"Лише в цьому році на 30 % до минулорічного впали показники роботи української промисловості, а рівень виробництва на багатьох підприємствах різних галузей України впав до минулорічного в середньому на 30%, а в таких галузях, як машинобудування - майже на 60%, також і в будівельній галузі, а у хімічній промисловості - падіння на 40%", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"Коли я був на підприємстві "Сумихімпром" і запитав, чому підприємство слабенько працює, то мені сказали, що погано працює Іршанський ГОК. То я кажу, що це не Іршанський ГОК підводить, а такі умови влада йому створила для підприємства, що воно стало погано працювати й тут почала падати зарплата" - , наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів закликав урядовців "не гратися в політику та економічні закони, у які не можна гратися ні за яких умов, бо це негативно позначається на людських долях та роботі підприємств".

При цьому він наголосив, що йому добре відомі проблеми Іршанського ГОКу, серед яких "проблем політичного характеру більше, аніж економічного".