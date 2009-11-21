Ющенко привітав Патріарха Кирила з днем народження
15:12, 21 листопада 2009Політика
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"З приємністю згадую нашу зустріч..."
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Предстоятеля Російської православної церкви, Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА з днем народження.
Про це повідомляє сайт глави держави.
В.ЮЩЕНКО побажав Патріархові “успіхів у невтомному архіпастирському служінні Господові та організації церковного життя в Росії”.
“З приємністю згадую нашу зустріч у Києві й сподіваюся, що й надалі між нами існуватимуть щирі й дружні взаємини”, - зазначив В.ЮЩЕНКО.
Він побажав Патріархові міцного здоров`я, духовної та тілесної кріпості, Божого благословення на многії і благії літа.
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