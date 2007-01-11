Цушко призначив собі двох заступників

Міністр внутрішніх справ призначив Василь ЦУШКО призначив Сергія ПОПКОВА та Сергія КОПИТОВА заступниками глави МВС України.

Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю МВС України, таке рішення прийнято на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 2007 року.

Зокрема, С.ПОПКОВА призначено заступником міністра внутрішніх справ України –начальником Головного штабу; С.КОПИТОВА - заступником міністра внутрішніх справ України – директором Департаменту фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку.

С.ПОПКОВ з листопада 2004 року по лютий 2005 року обіймав посаду заступника глави МВС – командувача внутрішніми військами. Згідно з інформацією низки ЗМІ і заявами політиків, саме С.ПОПКОВ вiддавав наказ силою розiгнати людей на Майдані під час Помаранчевої революції.

С.КОПИТОВ з липня 2003 року по грудень 2005 року обіймав посаду заступника голови Державного казначейства - начальника управління Держказначейства в Києві.